ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыВоенное делоПосол ФРГ заявила о всеобщем страхе немцев начала войны с Россией Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооружённого столкновения с Москвой.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоТо был великий СССР,опрокинувший германский нацизм, а не путинская коммерческая организация под названием "Россия", так что господа бюргеры, спите спокойно, грейтесь газом.Комментировать
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