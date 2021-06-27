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Посол ФРГ заявила о всеобщем страхе немцев начала войны с Россией

Посол ФРГ заявила о всеобщем страхе немцев начала войны с Россией

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооружённого столкновения с Москвой.

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вячеслав харченко
То был великий СССР,опрокинувший германский нацизм, а не путинская коммерческая организация под названием "Россия", так что господа бюргеры, спите спокойно, грейтесь газом.

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