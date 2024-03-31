Глава ГУР Буданов* высказался о деятельности боевиков РДК**

Действия членов так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК)** выгодны Киеву. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире украинского телеканала.
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