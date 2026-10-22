«Лада» и «Трактор» совершили обмен, в результате чего нападающий Андрей Чивилев продолжит карьеру в Челябинске, а тольяттинский клуб получит форвардов Алексея Рыкманова и Вадима Шавеко, а также денежную компенсацию.