«Вовсю полыхает»: крупный пожар охватил магазин стройматериалов рядом со Владивостоком

В поселке Соловей-Ключ Надеждинского района вспыхнул мощный пожар. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на котором видно здание охваченное огнем и черные клубы дыма, поднимающиеся вверх, сообщает PRIMPRESS.
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