Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному противостоянию на Украине

Генсек Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг выступил с утверждением о том, что западным государствам необходимо провести мероприятия по подготовке к крайне долгому противостоянию, которое развернулось на украинских территориях.
Генсек Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг выступил с утверждением о том, что западным государствам необходимо провести мероприятия по подготовке к крайне долгому противостоянию, которое развернулось на украинских территориях.
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