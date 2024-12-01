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Оператор «Дружбы» не исключает, что утечка нефти произошла из-за диверсии

Оператор «Дружбы» не исключает, что утечка нефти произошла из-за диверсии

Утечка нефти из нефтепровода «Дружба» произошла в районе Пнево Великопольского воеводства. Польский оператор PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, сообщат РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

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