Первую атомную электростанцию в Египте строят россияне. Она выйдет на полную мощность к 2030 году

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на этой неделе выступят на церемонии на строящейся египетской АЭС «Эд-Дабаа», о чем сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.