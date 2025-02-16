DOGE: США собирались потратить десятки миллионов долларов на Молдавию и Мозамбик

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рассказал на своей странице в социальной сети X, на что США планировали потратить миллионы долларов налогоплательщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии