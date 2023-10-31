Лионель Месси с женой и детьми стал звездой премии «Золотой мяч» в Париже

Лионель Месси с женой и детьми стал звездой премии «Золотой мяч» в ПарижеНакануне в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения «Золотого мяча» — приза лучшим футболистам мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football.
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