Лионель Месси с женой и детьми стал звездой премии «Золотой мяч» в Париже

Лионель Месси с женой и детьми стал звездой премии «Золотой мяч» в ПарижеНакануне в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения «Золотого мяча» — приза лучшим футболистам мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football.