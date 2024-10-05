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Активизируйте финансовые потоки: финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года

Активизируйте финансовые потоки: финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года

Активизируйте финансовые потоки: финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года Алёна ЮрьеваФинансовые вопросы играют ключевую роль в нашей жизни, и следить за звёздами, чтобы понять, что нас ожидает в ближайшие дни, становится всё более актуально.

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