Россиянам рассказали, как побороть новогоднюю депрессию

Советы дала врач Вера Сережина. Многие россияне перед Новым годом очень заняты и напряжены. Финальные отчеты на работе, хлопоты по дому перед праздниками, подготовка подарков — все это может приводить к стрессу, заявил врач Вера Сережина, передает РИАМО.