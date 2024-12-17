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Россиянам рассказали, как побороть новогоднюю депрессию

Россиянам рассказали, как побороть новогоднюю депрессию

Советы дала врач Вера Сережина. Многие россияне перед Новым годом очень заняты и напряжены. Финальные отчеты на работе, хлопоты по дому перед праздниками, подготовка подарков — все это может приводить к стрессу, заявил врач Вера Сережина, передает РИАМО.

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