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Бадоса и Квитова снялись с турнира в Риме

Бадоса и Квитова снялись с турнира в Риме

Бадосу в матче с Наоми Осакой заменит лаки-лузер Виктория Голубич. Онс Жабер, которая должна была сыграть с Квитовой, прошла в третий круг без борьбы.

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