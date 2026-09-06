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Нефть дорожает на фоне ракетных ударов КСИР по кораблям ВМС США

Нефть дорожает на фоне ракетных ударов КСИР по кораблям ВМС США Цены на нефть марки Brent достигли отметки 96,28 доллара за баррель – максимума с 24 июля.

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