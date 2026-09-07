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«Авангард» потерял Маклауда на длительный срок

«Авангард» потерял Маклауда на длительный срок

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд получил серьезную травму в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:4).

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