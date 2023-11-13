Сверхурочная работа ежегодно приводит к сотням тысяч смертей

Неважно, насколько опасная у вас работа; важно, сколько вы работаете. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, переутомление, связанное с работой, является одним из основных факторов преждевременной смерти во всем мире.
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