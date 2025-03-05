В Татарстане выделили более 7 млн рублей на поддержку школьных лесничеств

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Из бюджета Татарстана выделили более 7,5 млн рублей на материально-техническое оснащение 45 школьных лесничеств и проведения мероприятий по профориентации учащихся.
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