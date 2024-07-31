Ранее судимый мужчина задержан после разбойного нападения в Кузьминках

Сотрудники полиции в столице задержали ранее судимого мужчину, обвиняемого в разбойном нападении. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.
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