Рустам Минниханов принимает участие в совместном заседании Оперштаба по обеспечению экономической стабильности в РТ, коллегии Минэкономики РТ и Комитета Госдумы по экономической политике

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в совместном заседании Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан, коллегии Министерства экономики РТ и Комитета Государственной Думы по экономической политике.