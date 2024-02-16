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Рустам Минниханов принимает участие в совместном заседании Оперштаба по обеспечению экономической стабильности в РТ, коллегии Минэкономики РТ и Комитета Госдумы по экономической политике

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в совместном заседании Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан, коллегии Министерства экономики РТ и Комитета Государственной Думы по экономической политике.

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