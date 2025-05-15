Массированные удары ВС РФ: уничтожение складов и техники ВСУ Ирэн ОрлонскаяНа протяжении четырех дней подряд Вооруженные силы России осуществляют систематические и жестокие атаки на военные объекты Украины.
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