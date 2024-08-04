Председателю СК России будет представлен доклад об обстоятельствах драки в Феодосии, в результате которой чемпиону России по боксу и его товарищу причинены травмы

В СМИ и социальных медиа сообщалось о конфликте группы лиц на территории Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
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