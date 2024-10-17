Доктор наук Гацу: в 2030 году у половины населения планеты будет близорукость

Процессы эволюции — один из факторов широкого распространения близорукости. К концу десятилетия подобные проблемы со зрением будут диагностированы практически у половины населения планеты, сообщила доктор медицинских наук Марина Гацу в эфире радиостанции «Санкт-Петербург».