Смирнов: ВСУ убили дроном водителя и фельдшера скорой помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном по машине скорой помощи в Курской области около Суджи.
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