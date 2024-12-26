2024 год – рекордный по прибыли год в истории ВТБ

Кредитный портфель группы до вычета резервов достиг 24,4 триллиона рублей За 11 месяцев 2024 года ВТБ сумел увеличить чистую прибыль по МСФО на 8,2% в годовом выражении – до 452,2 миллиарда рублей, а в ноябре – в 3,2 раза, до 47,5 миллиарда рублей.