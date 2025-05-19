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Россиянам указали на опасные методы лечения геморроя

Россиянам указали на опасные методы лечения геморроя

Россиянам указали на опасные методы лечения геморроя Попытка вылечить геморрой самостоятельно народными способами — самая частая ошибка, которую может допустить неопытный пациент, предупредил хирург-онколог, колопроктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургии и колопроктологии университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян.

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