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Бизнес журнал. Урал

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Контент фестиваля молодёжи в Екатеринбурге набрал 1,5 млрд просмотров

Контент фестиваля молодёжи в Екатеринбурге набрал 1,5 млрд просмотров

Контент фестиваля в Екатеринбурге собрал 1,5 млрд просмотров, объём видеоматериалов составил 82 ТБ, а участников из 191 страны привлекли российские книги — увезено более 7 тыс.

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