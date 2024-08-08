Врач рассказал правду о декофеинизированном кофе

И развенчал пару мифов о любимом напитке. Правда ли, что декофеинизированный кофе не содержит кофеина? Ответ на этот вопрос дал специалист по напиткам, основатель компании по производству и продаже кофе Сергей Бабуров, передает Lenta.
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