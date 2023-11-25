В Германии с января прекратят ограничение цен на газ из-за проблем с бюджетом

Власти Германии с начала нового года, раньше запланированного срока, прекратят ограничение цен на газ и электроэнергию на фоне блокировки бюджетных 60 млрд евро и замораживанием финансирования ряда проектов, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.