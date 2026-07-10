Международный «Бал кукол» начался в Нижнем Новгороде

На три дня Marins Нижний Новгород превратился в царство принцесс, волшебных героев, персонажей сказок и фильмов, милых зверят с огромными глазами, демонических персонажей, мишек Тедди и портретных кукол, созданных кукольниками из разных стран.
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