Фантазии на тему ГКЧП

Фото: РБКСегодня уже давняя история это событие тридцатитрёхлетней давности, названное путчем. Уже выросло целое поколение детей, которым ни о чём не говорит ни аббревиатура ГКЧП, ни её расшифровка – Государственный комитет по чрезвычайной ситуации.