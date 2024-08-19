Фантазии на тему ГКЧП

Фото: РБКСегодня уже давняя история это событие тридцатитрёхлетней давности, названное путчем. Уже выросло целое поколение детей, которым ни о чём не говорит ни аббревиатура ГКЧП, ни её расшифровка – Государственный комитет по чрезвычайной ситуации.
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