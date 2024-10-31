В Минобрнауки РФ назвали минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год

Минобрнауки РФ подготовило проект приказа, который устанавливает минимальное количество баллов Единого государственного экзамена для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2025/26 учебном году.
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