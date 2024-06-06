Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Владимир Крепкий
    Это не ко мне,а к Макару которого очень беспокоит почему за то чем его наполнили приходиться расплачиваться с такой ...Путин сказал заме...
  • Евгений Крюков
    Человек это сосуд ..... Чем его наполнили, то и этого сосуда как из унитаза всё и  вытекает, а это ваши АВАТАРЫ смерд...Путин сказал заме...
  • Silver Kont
    Так, ёбаный казахчушка, пасть закрой и сиди тихо! Вы до хуя чего должны, только добрый дядя вова вам напрямую пока не...Белоусов ясно дал...

Путин сказал замечательные слова

Путин сказал замечательные слова

У президента вчера была встреча с представителями информагентств.С 2021 года они не проводились, но вчера такая встреча опять состоялась.

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Комментарии
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Владимир Крепкий
Ещё Макар жалуется что ему в Израиле за засёр унитаза такой счёт выставили,что в России он мог бы столько позасирать что пол Израиля обзавидовались бы...
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3 час.
Евгений Крюков
Человек это сосуд ..... Чем его наполнили, то и этого сосуда как из унитаза всё и  вытекает, а это ваши АВАТАРЫ смердящее в мире тесном?
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1 час.
Владимир Крепкий
Это не ко мне,а к Макару которого очень беспокоит почему за то чем его наполнили приходиться расплачиваться с такой разницей. Что едино так это то что жадного жаба за копейку душит везде...
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59 мин.

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