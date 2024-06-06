Путин сказал замечательные слова

Владимир Крепкий Ещё Макар жалуется что ему в Израиле за засёр унитаза такой счёт выставили,что в России он мог бы столько позасирать что пол Израиля обзавидовались бы...

Евгений Крюков Человек это сосуд ..... Чем его наполнили, то и этого сосуда как из унитаза всё и вытекает, а это ваши АВАТАРЫ смердящее в мире тесном?