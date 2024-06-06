У президента вчера была встреча с представителями информагентств.С 2021 года они не проводились, но вчера такая встреча опять состоялась.
Путин сказал замечательные слова
Комментарии
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Владимир Крепкий
Ещё Макар жалуется что ему в Израиле за засёр унитаза такой счёт выставили,что в России он мог бы столько позасирать что пол Израиля обзавидовались бы...
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3 час.
Евгений Крюков
Человек это сосуд ..... Чем его наполнили, то и этого сосуда как из унитаза всё и вытекает, а это ваши АВАТАРЫ смердящее в мире тесном?
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1 час.
Владимир Крепкий
Это не ко мне,а к Макару которого очень беспокоит почему за то чем его наполнили приходиться расплачиваться с такой разницей. Что едино так это то что жадного жаба за копейку душит везде...
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59 мин.
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