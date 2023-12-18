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Новая строка в счетах за "коммуналку": За что ещё нас хотят заставить платить?

Новая строка в счетах за "коммуналку": За что ещё нас хотят заставить платить?

В Госдуме предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа. Как это может отразиться в платёжках за ЖКУ, пояснила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

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