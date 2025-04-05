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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат Европы по борьбе в Словакии из-за отказе в визе

Об этом сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. Чемпионат Европы по вольной борьбе пройдет с 7 по 13 апреля в Братиславе (Словакия).

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