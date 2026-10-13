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Симеоне о 2:0 с «МЮ» после смерти матери Коке: «Больно переживать потерю члена семьи такого важного для «Атлетико» игрока, но ребята провели отличный матч»

Главный тренер « Атлетико »  Диего Симеоне высказался о победе над « Манчестер Юнайтед » в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

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