Киев и Харьков после СВО восстановлению не подлежат

Разве можно разрушать исторический Киев? В Харьков и лезть не надо. Для чего нужны руины? Собрались еще 20 лет воевать?

КузнецовВВ

это не мечты. это реальность. даже если взять самый фантастический сценарий что Россия возьмет Львов, Украина подпишет капитуляцию и признает что она готова вся войти в состав России, то как это заставит запад вкладывать деньги в восстановление украинских городов. так что все на русские деньги. привет детям и внукам.