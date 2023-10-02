В России не знают, есть ли смысл восстанавливать города бывшей Украины после их освобождения — там некому будет жить Дмитрий Родионов На фото: последствия обстрела Харькова (Фото: Lyaxander/ТАСС) Материал комментируют: Александр Дмитриевский Александр Сегал Андрей Дмитриев Некоторые города в новых регионах России восстанавливать не будут, считает глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Киев и Харьков после СВО восстановлению не подлежат
Комментарии
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Светлана Петрова
Разве можно разрушать исторический Киев? В Харьков и лезть не надо. Для чего нужны руины? Собрались еще 20 лет воевать?
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42 мин.
нл
николай лебедев
Хреначат, в первую очередь, ваши "захисники"-при этом не жалеют никого и ничего.
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41 мин.
КузнецовВВ
это не мечты. это реальность. даже если взять самый фантастический сценарий что Россия возьмет Львов, Украина подпишет капитуляцию и признает что она готова вся войти в состав России, то как это заставит запад вкладывать деньги в восстановление украинских городов. так что все на русские деньги. привет детям и внукам.
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38 мин.
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