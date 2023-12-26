Запрет ёлки в одной из школ Подмосковья? Это правда?

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Слушьте! "Знатоки" Ислама, так называемые. Магометане разве не почитают (пусть как одного из Пророков) Ису - Иисуса? ПОЧИТАЮТ! А не почитают ли магометане Мериам, Марьям - Марию, Мать Исы? ПОЧИТАЮТ! Так должны же они знать и почитать события жизни Святой Семьи! А вот уже сомневаюсь... При Входе Иисуса в Иерусалим стелили и бросали под ноги Его ослика ветки пальм. Помните? Русский православный народ по понятным причинам не может в любом уголке своей холодной страны найти пальмовые ветви! Даже в странах Средней Азии, откуда понаехали незаменимые специалисты пальмы не растут. Даже в Ташкенте, даже в Фергане, даже в Самарканде, тем более в Душанбе или в Фрунзе-Бишкеке они не растут. Так что, братишки наши смуглолицые, Магометане уважаемые! Мы НЕ ДЕРЕВЬЯМ "поклоняемся". Растущая повсеместно ель наша для нас символизирует и напоминает те самые пальмы, которые в безмернейшем уважении стелили въезжающему в Иерусалим Иисусу - Исе по ноги его ослика. Сам Иисус-Иса тогда Собою освятил эти древа! Но вы, незаменимые не наши, не очень образованные вы не наши, не желающие ничего знать вы не наши! Вы и не знаете этого! А те, которые знают все это по причине, о которой легко догадываться, вам и не объясняют и не расскажут!!! Интересные те муллы, которые скрываю от вас все это, пользуясь тем, что никто из вас даже одной-то страницы Хадисов священного Корана не прочел на арабском языке. Не прочел даже и на своем родном - таджикском, азербайджанском, узбекском или киргизском. Не прочел же ведь? Точно - не прочел. Мулла, талиб пересказал? Ну-да, ну-да... Когда же ему рассказывать про жизнь Исы и Мериам. Он занят рассказами про то, что Иисус "не Воскрес", они вам говорят про то что Его "подменили", говорят про то, что ЕДИНСТВЕННО истинная вера - Мусульманская, а все остальные веры низкие, неправдивые, а то и шайтанские... А вам, братишки даже в голову не входит то, что ЕСЛИ КТО СВОЕ УТВЕРЖДАЕТ, УМАЛЯЯ И УНИЖАЯ СВЯТОЕ ДЛЯ ДРУГИХ - как минимум непорядочен, лжец. И более того - подлец. Понаехавшие в Россию сейчас азиаты ведь наших коренных волжских Татар убежденно считают "неправильными" Мусульманами. Не вакхабиты - значит недомусульмане, сначала Русских надо правильно обработать", а уж ладно потом и за Татпр готовы взяться. "Повторю: ПОДЛЕЦ ТОТ, КТО СВОЕ ВОЗВЫШАЕТ НА ДРУГОМ, КОТОРОГО УНИЗИЛ. Не важно на чем! О чьем-то искусстве, о чьем-то языке, о чьих-то традициях. О чьей-то ВЕРЕ! Унизь - и сам как на эмирском белом коне. Всё! Точка! Споров не жду, участвовать не стану. Ибо никого я не унизил. Не умалил. Ни оболгал! И добавлю еще: большую часть жизни прожил бок о бок с Таджиками. Знаю этот народ не по наслышке. Правда, тогда это был другой народ - образованный или по-детски и чисто ищущий своего Бога - Аллаха. Без злобы и ненависти к "кяфирам", которыми Русские-то никогда и не были! Православные Русские крещеные люди - люди Книги. Как и Мусульмане... Вот и - всё! Точка!