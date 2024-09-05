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Китай

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Российские эксперты оценили потенциал сотрудничества Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ с КНР -- доклад

Москва, 4 сентября /Синьхуа/ -- За 10 лет Россия смогла перестроить географию своей внешней торговли с Запада на Восток, и Китай стал для нее практически безальтернативным источником ресурсов -- производственных, товарных, технологических, инвестиционных.

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