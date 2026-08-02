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Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч и работает на 40% дольше предыдущего флагмана

Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч и работает на 40% дольше предыдущего флагмана

Новинка построена на Snapdragon 8 Elite Gen5Смартфон Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч, что обеспечивает увеличение времени автономной работы на 40% по сравнению с предыдущими моделями, о чем рассказали разработчики.

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