Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч и работает на 40% дольше предыдущего флагмана

Новинка построена на Snapdragon 8 Elite Gen5Смартфон Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч, что обеспечивает увеличение времени автономной работы на 40% по сравнению с предыдущими моделями, о чем рассказали разработчики.