Петербургских генералов МВД начали судить по делу о взяточничестве

Суд Москвы начал рассматривать уголовное дело петербургских генералов ГУМВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова, Алексея Семенова и Елены Копьевой, которые обвиняются в получении 11 взяток в размере около 65 миллионов рублей.