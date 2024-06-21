Петербургских генералов МВД начали судить по делу о взяточничестве

Суд Москвы начал рассматривать уголовное дело петербургских генералов ГУМВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова, Алексея Семенова и Елены Копьевой, которые обвиняются в получении 11 взяток в размере около 65 миллионов рублей.
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