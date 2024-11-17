Протесты в Абхазии

ГГ

Галина Глушкова

Господя, отрежем пуповину финансовых вливаний в эту республику дармоедов и преступников. Сколько туристов из России они убили и покалечили? И что они будут делать? Работать не приучены, грабить не будет возможности. Грузия им такой вольницы вообще не позволит (Это же не Россия).