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Спички - не игрушка

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Протесты в Абхазии

Протесты в Абхазии

Итак, протесты в Абхазии оказались невероятно скоротечными. Президент республики Аслан Бжания согласился с требованиями протестующих и ушел в отставку.

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Комментарии
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ГГ
Галина Глушкова
Господя, отрежем пуповину финансовых вливаний в эту республику дармоедов и преступников. Сколько туристов из России они убили и покалечили? И что они будут делать? Работать не приучены, грабить не будет возможности. Грузия им такой вольницы вообще не позволит (Это же не Россия).
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