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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» выиграл первые 4 матча сезона. Пропустили лишь один гол – от «Спартака»

«Зенит» выиграл все матчи сезона к этому моменту. Сегодня команда Сергея Семака одолела «Балтику» в FONBET Кубке России – 1:0.

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