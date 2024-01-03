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Неделькович – 172-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 6

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3). Неделькович вступил в игру в первом периоде, заменив Тристана Джерри, пропустившего 4 шайбы после 7 бросков.

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