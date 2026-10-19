Электронные договоры и регистрация собственности уже регулируются законами 2020 и 2014 годов. Какие именно правила изменятся, власти пока не уточняют.
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