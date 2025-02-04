Полыхнул «неприкасаемый» регион: Новейшие ракеты поразили секретный бункер ВСУ, и впервые уничтожен подземный ядерный полигон Юлия СоколоваВечером 1 февраля поступили сведения, подтверждающие, что новейшие ракеты поразили секретный бункер ВСУ.
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