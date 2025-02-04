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Полыхнул «неприкасаемый» регион: Новейшие ракеты поразили секретный бункер ВСУ, и впервые уничтожен подземный ядерный полигон

Полыхнул «неприкасаемый» регион: Новейшие ракеты поразили секретный бункер ВСУ, и впервые уничтожен подземный ядерный полигон

Полыхнул «неприкасаемый» регион: Новейшие ракеты поразили секретный бункер ВСУ, и впервые уничтожен подземный ядерный полигон Юлия СоколоваВечером 1 февраля поступили сведения, подтверждающие, что новейшие ракеты поразили секретный бункер ВСУ.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Пусть об этом скажут сейсмологи или военные специалисты! И второе, если МО РФ об этом не говорит, значит это может быть самоподрыв, чтобы угрожать Западу! Или зафиксировать, что б. Укр. стала снова ядерной державой! Вот о чем надо думать!
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16 час.
ЮВ
Юрий Воробьев
Чтобы нашим &quot;друзьям&quot; стало ещё более понятно, надо обязательно повторить подобный фокус и н6е на Украине, а  в Рамштайне или где то в Англии, короче на любой базе НАТО, при этом можно их об этом предупредить заранее, но без указания конкретного места.
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16 час.
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