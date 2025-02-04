Полыхнул «неприкасаемый» регион: Новейшие ракеты поразили секретный бункер ВСУ, и впервые уничтожен подземный ядерный полигон

EV

Evgeni Velesik

Пусть об этом скажут сейсмологи или военные специалисты! И второе, если МО РФ об этом не говорит, значит это может быть самоподрыв, чтобы угрожать Западу! Или зафиксировать, что б. Укр. стала снова ядерной державой! Вот о чем надо думать!