Окленд (ATP). 1-й круг. Ван де Зандшульп сыграет с Юбэнксом

ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 8 – 13 января 2024 ATP 250 Призовой фонд – 713 495 долларов Открытые корты, хард Первый круг Даниэль Альтмайер (Германия) Маркос Гирон (США) Дата проведения 8 января, 02.
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