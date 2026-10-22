Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике немцев за недооценку российской угрозы. Политик из "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер считает, что немцы предпочитают избежать эскалации отношений с Россией и не хотят участвовать в "чужих войнах".