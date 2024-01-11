Из Турецкой Республики депортирована россиянка, которая находилась в международном розыске

«В Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково россиянку Наталью Гарбуль.
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