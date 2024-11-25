Ремонт трубопровода в Ксеньевке планируют завершить к концу ноября

В поселке Ксеньевка восстанавливают трубопровод с подачей холодной воды. Вице-премьер правительства Забайкалья Алексей Гончаров заявил, что ремонт планируют завершить к концу ноября, об этом сообщается на официальном портале региона.
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