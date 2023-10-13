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ФедералПресс

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Муниципальные депутаты в Петербурге просят избавить их от платной парковки

Муниципальные депутаты в Петербурге просят избавить их от платной парковки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Депутаты муниципального образования «Гавань» обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой исключить МО из зоны платной парковки, которая заработает в Василеостровском районе с 1 ноября.

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