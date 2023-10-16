Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины - Путин

Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины. Об этом Владимир Путин заявил в интервью медиакорпорации Китая, пояснив, что безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии